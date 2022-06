La commemoració del seixantè aniversari de Doctor Who, la mítica sèrie de viatges en el temps de la BBC, va prenent forma. Al retorn de David Tennant i Catherine Tate, anunciat fa unes setmanes, ara s’hi suma la incorporació d’un rostre molt conegut per l’audiència. Neil Patrick Harris, conegut per les seves interpretacions en sèries com Cómo conocí a vuestra madre o Una serie de catastróficas desdichas, formarà part de l’elenc de la ficció, que estrenarà els seus nous episodis en algun moment de 2023. Concretament, l’actor nord-americà donarà vida a un dels personatges malvats als quals el protagonista haurà de fer front.