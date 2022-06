La ‘Ruleta de la Suerte’ és un dels concursos amb més història dins de la petita pantalla. Antena 3 va apostar per aquest format per aixecar el seu migdia i sembla que l’estratègia li va sortir bé. No s’ha d’oblidar que el concurs va arribar fins i tot a substituir ‘Los Simpson’, una de les sèries més mítiques del principal canal d’Atresmedia que va acabar relegat a Neox, una de les seves apostes quan es va llançar la Televisió Digital Terrestre (TDT).

En aquest programa es combina la destresa dels concursants amb un públic entregat i un presentador que també ha aconseguit conquistar el públic. A més si alguna cosa ha aconseguit atraure l’audiència és que es tracta d’un concurs del qual qualsevol pot participar des de casa intentant endevinar els plafons. El format ha aconseguit ser líder en una franja horària més que complicada. No s’ha d’oblidar que aquest concurs competeix amb ‘Ya es Mediodía’, el programa que presenta Sonsoles Ónega a Telecinco i que mira de repetir l’èxit que al seu dia va tenir la combinació de política, economia, successos i tertúlia del cor en el programa d’Ana Rosa Quintana. Però ni així ha aconseguit desbancar la ‘Ruleta de la Suerte’. Durant els caps de setmana i els dies festius Antena 3 emet capítols repetits de la ‘Ruleta de la Suerte’, una cosa, això sí, que no agrada gaire als seguidors del programa que prefereixen disfrutar de nous episodis cada vegada que encenen el seu televisor. Però si d’alguna cosa es parla entre els que veuen la ‘Ruleta de la Suerte’ això és, sens dubte, del seu públic, de la gent que acudeix al programa. Fa uns dies un usuari de Twitter recordava, sense anar més lluny, un moment que es va viure en directe en el format d’Antena 3 i que tenia com a protagonista un jove que s’enervava pel que havia de veure d’una concursant. Que no caiga en el olvido el ultra del público de la ruleta de la suerte 😂😂😂 #fijarzebien pic.twitter.com/wxTwpgeDdP — Mrlopera_ (@Mrlopera__) 6 de mayo de 2020