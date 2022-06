Christian Gálvez i Carolina Cerezuela tenen nou projecte. La parella de presentadors es posarà al capdavant de Esta noche gano yo, el nou concurs per a la franja del prime time de Telecinco. Tal com ha informat Mediaset España, Gálvez i Cerezuela també exerciran de rivals, ja que la seva missió serà liderar els dos equips integrats per cinc famosos que competiran per ser els millors. Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanzia i Ricky Merino seran els rostres coneguts que integraran els equips rivals.