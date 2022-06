‘Drag Race España’ tornarà a Atresplayer Premium amb una tercera temporada. L’exitós format de la plataforma, que el 5 de juny va coronar la flamant guanyadora de la segona edició, s’ha guanyat la renovació i ja es prepara per buscar una nova generació de reines.

A través d’una nota de premsa, Atresmedia avança que els càstings d’aquesta nova temporada començaran «ben aviat». D’aquesta forma, el taller del programa tornarà a obrir les portes per trobar les noves aspirants que intentaran seguir els passos de Carmen Farala i Sharonne, les dues guanyadores del format a Espanya fins ara.

‘Drag Race España’ busca la millor superestrella ‘drag’ espanyola a través d’una carrera de desafiaments. En cada programa, les concursants han de superar les proves que proposa l’equip per no ser eliminades i aconseguir coronar-se com a guanyadores. El final de cada entrega sempre consisteix en una gran passarel·la en la qual mostren els seus millors ‘looks’ segons la categoria setmanal.

Arriba ‘Reinas al rescate’

Tot i que encara caldrà esperar uns mesos per a l’estrena de la tercera temporada de ‘Drag Race España’ a Atresplayer Premium, la plataforma està a punt de llançar ‘Reinas al rescate’, un nou format que donarà visibilitat a històries LGTBIQ+ a partir del 10 de juliol.

Pupi Poisson, Sharonne i Estrella Xtravaganza, guiades per Supremme de Luxe, recorreran diversos punts d’Espanya per mostrar realitats del col·lectiu al marge de les grans ciutats.

En aquest viatge per la carretera coneixeran diverses persones que han fet un crit d’ajuda: gent relacionada amb el col·lectiu LGTBIQ+ que necessita suport per transmetre un missatge de diversitat en pobles petits d’Espanya.

L’arribada de les ‘drags’ serà tota una sorpresa i una revolució per als habitants del lloc, que descobriran que, més enllà que les reines porten talons, vestits i perruques, promouen un moviment artístic que remou consciències i té valors tan importants com la integració, la llibertat d’expressió i l’amor propi.