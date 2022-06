La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, s’ha pronunciat sobre la polèmica que va envoltar la seva intervenció a l’espai ‘Els Matins’ de TV3. Aprofitant una breu interrupció en el directe, personal del programa va modificar la disposició de la seva brusa per evitar que la portaveu mostrés el seu escot. Poc després, des del compte de Twitter d’‘Els matins’ s’explicava que ho havien fet per evitar una «situació incòmoda» per a Plaja.

Volem aclarir que durant l'entrevista amb @patriciaplaja hem resolt en directe una situació que percebíem incòmoda per a l'entrevistada, perquè ella mateixa s'ajustava el top. La realització del programa ha estat com sempre i no hi ha hagut cap tipus de censura. pic.twitter.com/MuJp7OfivJ — Els matins TV3 (@elsmatins) 15 de junio de 2022

«Volem aclarir que durant l’entrevista amb Patrícia Plaja hem resolt en directe una situació que percebíem incòmoda per a l’entrevistada, perquè ella mateixa s’ajustava el top. La realització del programa ha sigut com sempre i no hi ha hagut cap tipus de censura», deia aquest missatge.

Però Plaja ha negat aquest dijous en un comunicat que estigués incòmoda, i ha lamentat la «polèmica retrògrada» en la qual s’ha vist embolicada. «La brusa escotada que vaig triar per anar a una entrevista a televisió no em feia sentir incòmoda. Escriure sobre els meus pits en aquest article, sí», afirma la portaveu del Govern.

Ens vestirem com voldrem, sense demanar permís ni esperar opinió pic.twitter.com/xwfevpPiZe — Patrícia Plaja (@patriciaplaja) 16 de junio de 2022

En qualsevol cas, també diu que no es va sentir censurada quan a mitja entrevista li van recol·locar la brusa, perquè no va entendre què estava passant. «Se m’ha vist un pit? Se m’han vist els pits?», va preguntar llavors, sense obtenir resposta perquè «no hi havia temps per a explicacions».

La periodista aprofita per lamentar els «comentaris no desitjats» sobre els cossos i l’estètica de les dones. «S’ha acabat el període de gràcia. Ja no val justificar que els comentaris són benintencionats o que no havíem previst que poguessin ofendre [...] Ens vestirem com volem, sense demanar permís ni esperar opinió», afegeix.