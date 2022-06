Tan sols uns dies després de dir-se el ‘sí vull’ en un casament atapeït de rostres coneguts, Fani Carbajo i Christofer van acudir aquest dimecres a ‘Sálvame’. Malgrat que tots dos es troben en el seu millor moment a nivell personal, el format de Telecinco va intentar enterbolir la felicitat de la parella de ‘La isla de las tentaciones’ amb dos regals que no els van fer cap gràcia.

El primer d’ells va arribar en forma de pilota de futbol, fent referència a les suposades festes organitzades per Gerard Piqué en què hauria participat Fani. Tanmateix, la concursant de ‘realities’ va acudir al programa amb proves que desmuntaven aquestes informacions.

«Mai hi he estat. Ensenyeu-me una foto o un vídeo que demostri que he estat a la festa de Piqué», va dir Fani abans d’aclarir la veritat sobre un vídeo que havia mostrat el programa: «Vaig estar a Salou l’any passat amb Christofer. Aquest vídeo és del 30 de juliol, l’hi he ensenyat a direcció. El tinc als meus arxius d’Instagram, que això no falla.»

«Hi vam anar Christofer, el meu fill, un amic seu i jo a passar el cap de setmana. De fet, tinc les factures, el director de l’hotel me les ha enviat per poder ensenyar-les», va continuar dient Fani, desmentint així les acusacions del programa. «Quan algun futbolista m’ha escrit, mai he acceptat el missatge i l’hi he ensenyat a Christofer», va assegurar.

Una vegada tancat aquest tema, ‘Sálvame’ va donar pas al segon regal «enverinat» de la tarda: la visita de l’amo d’un local que va llogar la parella per fer una zona de copes. Segons aquest home, anomenat Andrés, Fani i Christofer van destrossar el local i li van deixar factures sense pagar.

«Vaig arribar a un acord amb Estefanía», va començar relatant Andrés, evitant pronunciar la paraula «lloguer». «Va fer un contracte il·legal i està denunciat per això», va afirmar Fani mentre l’empresari insistia que es tractava d’«un contracte de col·laboració». «Em deuen la llum d’un local», va comentar davant de Fani i Christofer, que van desmentir rotundament les seves acusacions.