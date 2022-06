Filmin estrena aquest dimarts la docusèrie ‘El Terrat: los primeros 30’, en la qual Andreu Buenafuente repassa les tres dècades de vida de la seva productora. Durant tot aquest temps, la companyia audiovisual catalana ha donat forma a uns 300 projectes, amb programes i sèries com ‘Sense títol’, ‘Plats bruts’, ‘Malalts de tele’, ‘Homo zapping’, ‘Salvados’, ‘Buenafuente’, ‘Mira lo que has hecho’, ‘Late motiv’, ‘La resistencia’ i ‘Preguntes freqüents’, aquests tres últims encara en antena. Tot i que ha fet programes de diversa índole, la majoria tenien l’humor com a ingredient principal. I hi contribuïen els grans personatges que va llançar la factoria de Buenafuente. Aquí repassem els cinc més emblemàtics:

Rodolfo Chikilicuatre ¿Es pot aconseguir una fita televisiva més gran que fer que un dels personatges del teu programa vagi a Eurovisió en representació del teu país? Doncs això és el que va aconseguir Buenafuente quan el 2008 feia el seu ‘late show’ a La Sexta i va colar Rodolfo Chikilicuatre (David Fernández) al famós festival, gràcies al massiu recolzament del públic a l’especial en el qual TVE elegia el seu cantant al certamen. Amb la seva guitarreta de joguina i el seu pentinat amb tupè, l’histriònic personatge va quedar en un honrós 16è lloc amb la seva enganxosa i paròdica ‘Baila el Chiki-chiki’. El Neng de Castefa Amb la seva inconfusible samarreta verda de mànigues grogues, pantalons de xandall, sabatilles esportives i ulleres de sol, el macarra makiner de Castelldefels interpretat per Edu Soto va fer popular el seu crit de ‘¡Què passa, Neng!’ que llançava només d’entrar al plató. Com a bon aficionat al ‘tunning’, estava obsessionat amb el seu buga i volia ser DJ. Va ser tant el seu èxit, que va tenir el seu propi videojoc per a la PlayStation 2 i el seu CD de música electrònica. El Follonero Abans de ‘Salvados’, a Jordi Évole la gent el reconeixia pel carrer com El Follonero, aquest espontani primmirat que li tocava els nassos a Buenafuente en ‘Una altra cosa’ i ‘Buenafuente’ i que, quan menys s’ho esperava, s’aixecava a les grades del públic per opinar del que fos. Al periodista li va costar molt temps deslliurar-se del personatge, que va interpretar mentre exercia també com a guionista i subdirector del programa del ‘showman’ català. El Paco Feia anys que Santi Millán es llaurava una carrera com a actor a la companyia teatral La Cubana, però el seu debut com a reporter a ‘La cosa nostra’ que presentava Buenafuente a TV-3 el va llançar la fama. Amb el seu crit de guerra, «¡A tope tio!». Aquest grenyut guaperes tenia un morro que se’l trepitjava, el qual li va franquejar l’entrada als preparatius dels Oscars ensenyant al policia de guàrdia... ¡un carnet del Caprabo! Palomino L’orellut personatge amb qui Oriol Grau caricaturitzava el peculiar cantautor Bernardo Cortés, ‘el poeta de la Barceloneta’, sempre tenia a punt la seva guitarra per improvisar una melodia i era capaç de fer tesis de qualsevol tema. Des de la seva aparició en programes com ‘Sense títol’ i ‘Una altra cosa’, el públic solia confondre el nom real del personatge, Bernardo, amb el del seu ‘àlter ego’ televisiu, Palomino.