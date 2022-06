Netflix s’ha proposat posar fi als comptes compartits. Ja fa uns mesos que el gegant de l’streaming va anunciar que limitaria l’ús de la plataforma a un únic nucli familiar, i que a finals d’aquest any es començaria a cobrar un import addicional als usuaris que comparteixin les credencials del seu compte amb persones que visquin fora de la llar. Aquesta mesura s’uneix a la pujada unilateral dels preus de les seves tarifes, que es va aplicar a finals del 2021. El cost del pla estàndard va passar d’11,99 euros a 12,99, mentre que la quota del pla prèmium va pujar dels 15,99 euros als 17,99.

Tanmateix, el fet de compartir compte és un costum àmpliament estès a Espanya, i un recent estudi de l’empresa Time2play revela que les mesures de Netflix no serien ben rebudes al país. Segons les dades facilitades per aquest informe, un 54% dels enquestats utilitzen el compte de Netflix de manera conjunta amb altres persones. I d’aquest total, el 84% van afirmar que no pagarien la seva pròpia subscripció si no fos compartint la despesa.