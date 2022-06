La CCMA va presentar ahir el projecte de reforma del Super3, que es preveu posar en marxa la propera tardor. Amb l’objectiu de tornar a ser una referència continguts infantils en català, la televisió pública reformularà el canal amb una oferta transmèdia que busca combinar l’entreteniment i la informació, reforçant la comunitat de ‘súpers’, incloent un nou servei de vídeo i àudio a demanda i sent present a les xarxes socials com Youtube i Spotify. «Hem d’estar a prop de les tendències per connectar amb els nens i saber de quins continguts es parla als patis de les escoles», va avançar la presidenta de la CCMA, Rosa Romà. La previsió és duplicar el pressupost per a contingut infantil de l’any passat i triplicar-lo el vinent.

Segons dades facilitades per la CCMA, a Catalunya hi ha un milió de nens menors de 14 anys i, malgrat això, l’audiència diària del canal infantil està per sota dels 200.000, en una evolució que ha anat progressivament a la baixa. Per tant, segons Romà, TV3 ha de tornar a esdevenir «referència» per a un públic «estratègic» enmig d’un canvi global d’hàbits de consum.