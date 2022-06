Telecinco ha fet oficial l’inici dels enregistraments de la vuitena temporada de Got Talent España, que comptarà amb la incorporació de l’actriu Paula Echevarría com a principal novetat. La protagonista de pel·lícules com Si yo fuera rico i sèries com Velvet Colección s’uneix a Dani Martínez, Risto Mejide i Edurne com a membre del jurat, que tornarà a estar format per quatre membres, com era habitual en les primeres edicions. Santi Millán es manté com a mestre de cerimònies. La nova edició també incorpora, com a novetat, la presència del català Miki Nuñez, que liderarà una nova secció del programa dedicada a buscar talent de carrer.