Els magazins matinals han analitzat aquest dilluns els resultats de les eleccions d’Andalusia, que van donar ahir a la nit la victòria al PP de Juanma Moreno per majoria absoluta. Un altre dels titulars de la nit se’l va emportar Ciutadans, que desapareix del parlament andalús després de perdre els 21 diputats que tenia fins al moment. El candidat de la formació taronja, Juan Marín, ha intervingut aquest matí a ‘Espejo público’ per assumir la derrota.

El polític ha començat defensant la seva decisió de dimitir de tots els seus càrrecs després de la debacle d’ahir: «Crec que és el que cal fer. Quan els resultats no acompanyen algú ha d’assumir responsabilitats. Jo he sigut el candidat i, evidentment, no deixaria de fer-ho. Aquest matí he dimitit de tots els càrrecs que tinc dins de Ciutadans, però segueixo per descomptat com a afiliat de base».

Marín, que continuarà exercint les seves funcions com a vicepresident de la Junta d’Andalusia «fins que hi hagi un relleu», no es planteja treballar com a independent després de rebre una oferta de Juanma Moreno: «L’hi agraeixo, sé que confia molt en mi com jo en ell, però si el meu partit no està en el govern jo tampoc. Així crec que és com s’han de fer les coses, dec lleialtat al meu projecte polític».

«Crec que ha sigut una experiència extraordinària. He tingut l’oportunitat de servir-lo a la meva terra i marxaré orgullós de la feina que hem fet», ha continuat dient Marín, que s’ha emocionat al veure una imatge de l’abraçada que li va fer ahir un dels seus fills. «Sé que li han dit que per fi han recuperat el seu pare», ha comentat Susanna Griso.

«Ja era hora», admetia Marín amb la veu entretallada i sense poder continuar a causa de l’emoció: «Massa hores. Són bons xavals i ja és hora de tornar a casa». «Espero que puguem recuperar tot aquest temps», ha apuntat amb llàgrimes als ulls abans de finalitzar: «Vaig començar a treballar amb 11 anys i continuo fent-ho, mai he parat. En aquests moments només em preocupa acabar bé la meva feina aquí».