«Des de fa quinze anys, moltes famílies catalanes viuen les primeres descobertes dels seus fills al costat del Mic, en «una experiència televisiva que ha forjat un vincle emocional i ha esdevingut fenomen social». Així descriu aquest cèlebre programa infantil la CCMA en un comunicat. Era el 21 de juny del 2007 quan en Mic va sortir per primera vegada a la pantalla del canal infantil de Televisió de Catalunya. «Hola, amic Mic!» va ser la salutació del programa, que «avui continua acompanyant els nens i nenes en les primeres passes per descobrir el món, a través de la figura d’un titella de llana de color carbassa, el Mic, i els seus amics, en Cincsegons, el Cargol i la Mosca». A través de les pantalles de televisió, primer, i d’ordinadors, tauletes, mòbils i televisions connectades, després, en Mic ha entrat a milers de llars. «La fidelitat de les famílies s’ha traduït en alts índexs d’audiència, per sobre de la mitjana del canal, amb vídeos que durant mesos han estat els més vistos per internet».

Mic és una producció feta íntegrament des del Departament d’Infantils de Televisió de Catalunya, que s’emet cada dia per televisió al Super3, i també es pot veure a les plataformes digitals i al YouTube del canal infantil. L’any 2010 s’inaugurava la línia de productes de marxandatge amb el peluix del Mic, que s’ha convertit en el nino preferit de molts infants i continua sent un dels regals estrella després de quinze anys, durant els quals se n’han venut més de 230.000 unitats. Ara, per celebrar el 15è aniversari d’en Mic, s’ha editat una samarreta commemorativa il·lustrada amb els quatre personatges sobre un fons clar i un melic pintat a l’esquena, que s’afegeix al conjunt de productes de l’univers del Mic, entre els quals hi ha set llibres, vuit DVDs i dos discos. D’alguns temes, se n’han fet videoclips, i pels 15 anys, se n’estrenarà un altre, a partir de la cançó El món del Mic, en què nens i nenes es mouen pel decorat de les històries dels titelles, tot explorant els turons, manipulant objectes, confonent-se amb els personatges i fent-se seu el món particular del Mic.