El periodista Ricard Ustrell ha fitxat per la Cadena Ser i demà a les 22.30 h estrenarà nou programa radiofònic en castellà. Després d’anunciar que prepara un programa d’entrevistes per a les nits de dissabte a TV3, l’emissora ha anunciat que demà a la nit arrenquen les emissions d’Algo pasa, amb Ustrell al capdavant, en el que serà una de les apostes destacades de la cadena per a aquest estiu. «Em fa molta il·lusió tornar a fer ràdio», va assegurar a través del seu compte de Twitter el periodista.

En aquest nou espai, que tindrà una durada de trenta minuts i serà de format documental, Ustrell viatjarà per tot Espanya i visitarà diferents indrets, com ara una ermita, un camp de futbol o un submarí, on passen històries de vida extraordinàries. En el seu recorregut, el periodista entrevistarà persones com una dona de 45 anys que viu sola al bosc o una nena calba de 13 anys que estudia a l’institut de Consuegra, a Toledo. Algo pasa és el retorn d’Ustrell a la ràdio amb programa propi després de ser la veu d’El suplement, el programa de cap de setmana de Catalunya Ràdio, que va presentar entre el 2014 i el 2018. Algo pasa és una de les noves propostes de la Cadena Ser per a aquest estiu. La primera estrena de la temporada estival ha estat Serendipias, amb el metge i divulgador Ignacio Crespo al capdavant. Una altra de les novetats de la temporada d’estiu ve de la mà de Nieves Goicoechea i Jaime García Cantero amb el seu programa Retina en la Ser, que també s’estrenarà el 25 de juny i es centrarà en la tecnologia i la transformació digital. Marta Nebot serà l’encarregada de dirigir i presentar una altra Dgeneraciones, que arrenca diumenge. El Sidecar dirigit per Sergio Castro i Pepe Rubio s’estrena el 16 de juliol i el 17 es posa en marxa Conversaciones entre un Sapiens y un Neandertal, en què l’oient podrà parar l’orella a diverses converses, moderades per Javier del Pino, entre Juan José Millás i Juan Luis Arsuaga.