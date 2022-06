El Zona Zàping d’aquest migdia tindrà com a protagonistes les les gestes esportives dels dos equips gironins que la setmana passada van pujar a les màximes categories del futbol i del bàsquet. A més a més, el programa tindrà la participació de Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, que presenta al Top 1 la nova versió del tema Mai trobaràs, amb la col·laboració de Buhos, Ginestà i The Tyets.

El programa destacarà aquesta setmana l’alegria de tota una ciutat que ha vist en un sol dia, en poques hores, com els seus equips de futbol i bàsquet aconseguien l’ascens a Primera Divisió i Lliga ACB, respectivament. Repassarà com va anar la nit de diumenge i la rua conjunta dels dos equips, acompanyats per milers de gironins, amb diverses anècdotes, com la de la fotògraf de l’equip, que va estar a punt de caure de l’autobús.

O la Júlia, una nena de Santa Susanna, amb molta sensibilitat, que és sorda i ha après a cantar l’himne de l’equip amb llenguatge de signes.