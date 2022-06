Ibai Llanos va celebrar ahir a la nit ‘La velada del año 2’, un esdeveniment que l’any passat ja va tenir el rècord a Twitch com la retransmissió més vista. Però la dada de l’any passat s’ha quedat en poca cosa comparada amb la que s’ha aconseguit aquest any. En aquesta ocasió, David Bustamante ha sigut l’elegit per pujar al ring de boxa i intentar derrotar Mr. Jagger, el campió de la primera edició.

Tanmateix, el cantant no va ser la primera opció de l’’streamer’. El seu lloc l’havia d’ocupar l’actor Jaime Lorente, que va haver de cancel·lar la seva presència per motius laborals. Per a això, Bustamante es va sotmetre a una dieta estricta en què va perdre 15 quilos en un mes mentre seguia un pla dur d’entrenament que el prepararia per a l’esdeveniment.

Tot i que el cantant va tenir un breu passat com a boxejador, la seva experiència no va ser suficient per derrotar Mr. Jagger, actual campió. En canvi, la seva presència al costat de la d’altres ‘streamers’ sí que va ser suficient per aconseguir la retransmissió més vista de la història de Twitch, que va trencar tots els rècords que hi havia fins al moment.

Aquest rècord pertanyia a TheGrefg, que amb 2,5 milions d’espectadors havia aconseguit trencar l’anterior rècord d’Ibai. De fet la primera vetllada de l’any va aconseguir 1,5 milions d’espectadors, una xifra que s’ha duplicat en aquesta ocasió. L’esdeveniment celebrat al Palau Olímpic de Badalona va comptar amb una alfombra vermella prèvia que ja va reunir 1,5 milions de dispositius, cosa que ja igualava les xifres de l’any anterior.

Tanmateix, l’esdeveniment per si mateix va congregar un total de 3.356.074 dispositius a les 21:02 hores, unes xifres espectaculars que mai ningú havia assolit a la plataforma. En les més de cinc hores d’emissió, la mitjana d’espectadors va ser de 2.242.151. El treball de Llanos ha donat els seus fruits i ha trencat tots els rècords, tot i que cal recordar que aquestes dades no corresponen únicament a Espanya, sinó que qualsevol persona del món podia accedir a la retransmissió.