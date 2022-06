Netflix ha acomiadat aquesta setmana 300 empleats, la majoria dels EUA i Canadà, per ajustar els seus comptes després de la pèrdua de subscriptors que acusa des de començaments d’any. Es tracta de la segona ronda d’acomiadaments de la companyia, que el maig va fer fora 150 empleats després que les seves accions s’enfonsessin en reconèixer els seus inversors que el seu creixement s’havia estancat.

«Lamentem no haver vist la nostra desacceleració abans, per la qual cosa podríem haver assegurat un reajustament més gradual del negoci», van admetre els fundadors de Netflix, Reed Hastings i Ted Sarandos, en una missiva distribuïda a la plantilla i recollida pel diari The Hollywood Reporter .

Segons aquest mitjà, la retallada afecta el 3% de la plantilla de l’empresa a tot el món. La majoria dels acomiadaments, 216, són a les oficines dels EUA i Canadà, mentre que n’hi ha 53 a Europa, 30 a Àsia i 17 a Llatinoamèrica.

«Sabem que aquestes dues rondes d’acomiadaments han estat molt difícils per a tothom i han creat molta ansietat i incertesa. Planegem tornar a un rumb de negocis més normal en el futur», van assegurar els directors.

Tot i la mala situació, l’empresa va prometre que el proper any i mig la seva plantilla podria tornar a créixer en més de 1.000 nous llocs de treball, encara que no va especificar en quines àrees.

D’acord amb l’últim informe de resultats de la companyia, publicat a l’abril, Netflix va perdre 200.000 subscriptors durant el primer trimestre del 2022, període en què va obtenir uns beneficis nets de 1.597 milions de dòlars, per sota dels 1.706 que va aconseguir durant els tres primers mesos de l’any anterior.

«La nostra relativament alta penetració a les llars (incloent-hi la gran quantitat de llars que comparteixen comptes), combinada amb la competència, està generant dificultats per al creixement dels ingressos», van assenyalar els responsables de la plataforma de continguts audiovisuals.