La nova sèrie espanyola de Netflix, Alma, que és dirigida per Kike Maíllo i Sergio G. Sánchez, ja té data d’estrena a la plataforma, el pròxim 19 d’agost.

Mireia Oriol (Les de l’hoquei), Alex Villazán (Caronte), Pol Monen (¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Claudia Roset (SKAM), Javier Morgade (El nudo), Nil Cardoner (Les de l’hoquei), María Caballero (El ministerio del tiempo) i Milena Smit (Madres paralelas) són els protagonistes d’aquest thriller sobrenatural rodat gairebé íntegrament al Principat d’Astúries i creat per Sergio G. Sánchez (El secret de Marrowbone).

Alma és una història sobre la cerca de la identitat a través d’una trama emotiva, misteriosa i inesperada. Després de sobreviure a un accident d’autobús en què moren gairebé tots els companys, Alma (Mireia Oriol) es desperta en un hospital sense recordar res de l’incident ni del seu passat. La casa està plena de records que no són seus i tant l’amnèsia com el trauma fan que experimenti terrors nocturns i pateixi unes visions que no aconsegueix desentranyar.

Amb l’ajuda dels pares i amics, desconeguts per a ella, intentarà descobrir el misteri que envolta l’accident alhora que lluita per recuperar la vida i la identitat.

Completen el repartiment Elena Irureta, Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Cándido Uranga, Katia R. Borlado, Ximena Vera, Celia Sastre, Laura Ubach, Raúl Tejón i Alejandro Serrano.

Alma és la primera producció de Netflix rodada al Principat d’Astúries, que va acollir un equip de prop de 100 persones durant els gairebé cinc mesos que va durar el rodatge a diverses localitzacions d’aquesta comunitat autònoma.