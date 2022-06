TV3 estrena aquesta nit en la franja del prime time, a les 22.05 h, La gran vetllada, l’aposta de la cadena per a aquest estiu, que presentarà Carol Rovira. Es tracta d’un talent show dirigit al públic familiar en què tres artistes anònims competeixen per preparar una vetllada rodona a casa seva. El guanyador s’endurà 3.000 euros de premi. El concurs és una producció de TV3 amb la col·laboració de Lavinia Audiovisual sorgida de la segona crida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Departament de Cultura de la Generalitat.

En el primer capítol, el programa anirà a Barcelona per treure la pols a la pinta i la mantellina amb Glòria Ribera. També a la capital catalana, Cristina de Ribot farà tocar el cel amb la seva veu. I a l’horta de Lleida, el misticisme i el virtuosisme de Berta Puigdemasa es fusionaran per trencar l’aura celestial de l’arpa. A més de ser un concurs, La gran vetllada també és «una aposta per nous talents de tots els àmbits: música, màgia, humor i la dansa», segons informa la CCMA en un comunicat.