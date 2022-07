Quatre anys després d’anunciar la seva retirada, Cameron Diaz tornarà a posar-se al davant de les càmeres per protagonitzar una comèdia d’acció amb Jamie Foxx que formarà part del catàleg de Netflix. El mateix Foxx ha confirmat aquesta setmana el fitxatge en publicar una trucada amb Díaz en què també va participar l’esportista Tom Brady per donar consells sobre com tornar a l’ofici, ja que ell mateix va tornar a jugar a la lliga professional de futbol americà un mes després d’anunciar la seva jubilació. «Estic nerviosa, però no sé com fer això. Saps?», se sent dir a Diaz.

Per la seva banda, la plataforma de streaming s’ha limitat a publicar un tuit que afirma que l’actriu està «desretirant-se oficialment». Tot i l’enrenou muntat, Netflix manté en secret els detalls de la trama de la pel·lícula, sobre la qual només es coneix que es dirà Back in Action, en una clara picada d’ullet al retorn de l’actriu a les pantalles. El rodatge començarà a finals d’aquest any i comptarà amb Seth Gordon (Horrible Bosses) a la direcció i Brendan O’Brien (Neighbors) a càrrec del guió. Díaz i Foxx ja van treballar junts a Any Given Sunday (1999) i Annie (2014), que va suposar el seu darrer paper en un llargmetratge. L’actriu, de 49 anys, va anunciar la seva retirada el 2018.