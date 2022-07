Ha començat el rodatge d’UPA Next, nova sèrie original d’Atresplayer Premium, la plataforma de pagament d’Atresmedia. Amb aquesta producció, el grup recupera una de les seves marques de ficció més reeixides, Un paso adelante, que continuarà tenint com a escenari l’escola d’arts escèniques de Carmen Arranz. Les gravacions dels vuit episodis que formen la sèrie tot just acaben d’arrencar i s’estendran fins a finals d’octubre, segons va informar ahir en un comunicat el mateix grup. Un dels grans enigmes de la ficció serà conèixer quin grup de joves interpretaran els nous alumnes.

L’enigma es resoldrà el pròxim 14 de juliol. Serà llavors quan UPA Next reveli el seu elenc protagonista a través d’una gran trobada a Twitch: UPA Next Reveal Party. Als nous alumnes s’hi sumen Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz i Beatriz Luengo, que tornaran a interpretar els emblemàtics Róber, Silvia i Lola respectivament. I ara tornaran com a professors de l’escola. El repartiment fix de la sèrie es completa amb Lucas Velasco i Marta Guerras, que interpretaran els professors Luiso i Sira. A més, UPA Next també tindrà participacions especials, com la de Lola Herrera, que tornarà a interpretar Carmen Arranz, la directora del centre.