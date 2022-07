Una nova parella sentimental passarà a ser-ho també en l’àmbit professional des d’aquest dissabte 2 de juliol. ‘La Sexta Noche’ estrena copresentadora per les vacances anuals de Verónica Sanz amb una persona molt volguda pel seu presentador. José Yélamo compartirà plató des d’aquesta nit amb la seva dona, Paula del Fraile, coneguda periodista de ‘La Sexta Notícies’ i de ‘Aruser@s’.

Curiosament, no és la primera vegada que un matrimoni presenta aquest programa. Iñaki López i Andrea Ropero, parella oficial confirmada, van presentar junts ‘La Sexta Noche’ abans del seu salt professional a altres programes de la cadena.

El debut de Paula al capdavant del programa de debat es produeix després de l’anunci de la copresentadora habitual de la setmana passada, quan va comunicar que arrencaven les seves setmanes de desconnexió laboral. No és la primera vegada que ocupa aquest lloc de treball, sinó que durant les aturades estivals d’Andrea Ropero en els inicis del programa ja va fer de mà dreta d’Iñaki López. José Yélamo i Paula del Fraile porten cinc anys casats i en cap moment han amagat la seva relació. Es van conèixer a La Sexta i després de passar per l’altar tenen una filla en comú de poc menys d’un any.