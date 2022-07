Fins i tot a les produccions més exitoses, hi pot haver relliscades importants. Els creadors de ‘Stranger Things’, Matt i Ross Duffer, han admès un petit error de coherència en l’última temporada de la sèrie i ja han anunciat que miraran de remeiar-lo mitjançant tècniques de postproducció.

Els dos germans han confirmat la fallada en una entrevista al mitjà nord-americà ‘Variety’, en què han deixat entreveure que no és la primera vegada que els passa una mica així.

Una badada amb les dates

El segon episodi de la quarta temporada té lloc el 22 de març del 1986. Es tracta d’una data qualsevol per al gran públic, però no així per als seguidors més atents de la sèrie, que han recordat que en la segona temporada s’esmenta que aquell dia és l’aniversari de Will Byers, un dels personatges més importants de la trama.

En el capítol de la quarta temporada ambientat en aquesta data, tanmateix, cap personatge fa referència a l’aniversari; una situació que ha resultat massa «cruel» per als seguidors i que no ha passat inadvertida a les xarxes socials.

@t1ffanyyy_he deserves sm better man...♬ Originalton – i

La solució

Per solucionar l’error, els responsables de ‘Stranger Things’ han optat per una tècnica poc comuna: anar cap enrere en la història i alterar els episodis ja publicats. Els editors modificaran el diàleg en el qual la mare del personatge parla de l’aniversari en la segona temporada i deixaran la quarta entrega tal com estava.

D’aquesta manera, només hauran de substituir la paraula «març» per «maig», un petit esforç que, segons ha explicat Matt Duffers, no comportaria problemes de doblatge a causa de la semblança dels dos vocables.

Com a conseqüència, l’episodi de l’última temporada no estaria ignorant el dia especial de Byers –que passaria a ser el dia 22 de maig–, una cosa que, en paraules dels mateixos creadors, resultava «molt trista» i «no tenia cap sentit narratiu».

Inspirats en George Lucas

En la seva entrevista a ‘Variety’, els germans Duffer han confessat que no és la primera vegada que retoquen episodis anteriors de la sèrie i que tot aquell que tingui les còpies de ‘Stranger Things’ en format físic pot comprovar les petites modificacions que conté la versió final.

A més, expliquen que han batejat aquesta tècnica com ‘George Lucas’, ja que l’icònic creador de ‘Star Wars va portar a terme tècniques similars amb les cintes originals de la saga.