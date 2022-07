Jorge Javier Vázquez ha tornat. El presentador ha superat la covid que l’ha mantingut allunyat de la seva feina a Telecinco durant els últims dies. Aquest dilluns, 4 de juliol, es reincorpora al seu lloc a Sálvame diario.

«He passat uns dies regulars», ha explicat el presentador a ‘La Razón’, hores abans de tornar a posar-se davant les càmeres. «Em trobo millor, m’ho he pres amb tranquil·litat i ja he passat el pitjor. Em trobo amb forces per tornar a treballar».

La seva absència de ‘Sálvame Diario’ no va cridar l’atenció, ja que és una cosa habitual que el català s’absenti diversos dies des de fa anys. Ara, les seves absències les cobreixen Terelu Campos, Marià Patiño i Adela González (que hi és cada dia de la setmana, sola o en companyia, i de facto s’ha convertit en l’autèntica presentadora titular de l’espai).

Tanmateix, les alarmes van saltar quan Vázquez no es va presentar dimecres en els estudis de Telecinco per conduir Sálvame Mediafest, com s’havia anunciat. Va ser llavors quan la cadena de Mediaset va fer algun tipus de comunicació: «Després de donar positiu en covid, s’absentarà fins a la seva recuperació».

Es confirmava també que no presentaria dijous la gala de Supervivientes, ni la cerimònia de nominacions, que es produeix dijous a la nit però algunes setmanes s’emet en el ‘prime time’ dels divendres.

Ara, amb la malaltia superada, Jorge Javier Vázquez podrà reprendre la normalitat i fer front a les seves obligacions professionals a Telecinco fins que es prengui unes setmanes de vacances, que previsiblement farà quan acabi l’actual edició de Supervivientes, a finals de juliol.