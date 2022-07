Una de cada tres dones ha patit una agressió sexual en la seva vida, i en un 71% dels casos l’agressor és un familiar, amic o conegut. Moltes agressions no es denuncien, perquè el procés posterior a una denúncia sol qüestionar i revictimitzar la dona agredida. El programa Sense ficció (22.05 h, TV3) estrena aquesta nit Jo sí que et crec, un documental de Núria Vilà Coma i Norma Nebot que recull els testimonis de diverses dones que han patit violència sexual, i entrevista expertes en el camp de la judicatura, el dret, la medicina i el suport a les víctimes. La producció explica quin impacte té la revictimització institucional en les víctimes. Tot seguit, a les 23.10 h, el programa estrenarà Terreny de caça, un documental de Kirby Dick sobre els casos de violació i agressions sexuals a estudiants en els campus universitaris dels Estats Units.

La Joana va patir una agressió sexual un dissabte a la nit. Quan l’endemà va anar a denunciar-la, a una comissaria dels Mossos d’Esquadra, la van atendre dues dones policia. «Va ser denigrant. Des del primer moment em van qüestionar, em va mirar i em van dir: ‘No fas pinta de ser una dona violada’. Em deien que el meu relat no era creïble». El tracte vexatori que va rebre a comissaria va ser denunciat, i les dues funcionàries, expedientades. Però la Joana s’ho pensaria molt abans de tornar a denunciar. Ella és una de les protagonistes de Jo sí que et crec, el documental que posa l’accent en el fet que les violències sexuals contra les dones són molt més freqüents del que s’accepta socialment. Segons les estadístiques, una de cada 3 dones ha patit una agressió sexual, que sovint es viu com un secret.

El patiment afegit que suposa per a les dones el tracte rebut en el procés de denunciar una agressió sexual «fa que, fins i tot quan acaben guanyant, la majoria acabin concloent que no repetirien mai aquest circuit», explica l’advocada Laia Serra. Segons aquesta lletrada, «les denúncies falses formen part dels estereotips de gènere que contaminen els procediments judicials i els debats socials». Lucía Avilés, magistrada experta en violència de gènere, assegura que aquestes denúncies falses estan sobrevalorades, «no passen del 0,01% del total».