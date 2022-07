Telecinco dona una segona oportunitat a Idol Kids. Després que decidís retirar el format fa gairebé 4 mesos, la cadena principal de Mediaset ha llançat una nova promoció en què anuncia el retorn del talent infantil de Fremantle (Got Talent) a la seva graella amb «Molt aviat». L’espai musical tornarà amb les vuit entregues que resten per acabar aquesta segona edició. Encara queden per emetre dues de les set entregues de Los rankings, la gala de repesca, les quatre semifinals i la gran final, que proclamarà el nou o la nova Idol Kids.

D’aquesta manera, el format infantil presentat per Jesús Vázquez i Lara Álvarez tornarà a ocupar un dels prime time setmanals de Telecinco en un moment de transició cap a la nova temporada com són el juliol i l’agost, mesos en què les cadenes aposten per formats de menors importància. A principis de març i després fins i tot canviar de dia d’emissió, Telecinco va retirar de la seva programació la segona edició del talent després que registrés dades força discretes. La gala d’estrena no va complir les expectatives després de signar un breu 11,5% de quota de pantalla amb menys d’1,3 milions d’espectadors, baixant successivament fins a assolir un 8 % i 944.000 en la seva cinquena entrega.