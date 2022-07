Una de la sèries turques que han estat en pantalla des de l’arrencada de la temporada arriba al seu final ben aviat. ’Inocentes’ ja té data per abandonar la programació d’Antena 3 després de gairebé un any ininterromput amb doble nit setmanal, els dilluns i els dimarts. La cadena ja està anunciant el gran final de la ficció per donar pas a ‘Hermanos’.

En concret, la sèrie otomana protagonitzada per Farah Zeynep i Birkan Sukullu acaba per sempre la setmana vinent amb l’entrega número 71, que per la seva llarga durada es fragmentarà en dues nits. Per tant serà dimarts 12 de juliol el definitiu a les 23.30 hores. En l’episodi es coneixerà què passa amb els seus personatges més coneguts, com Inci, Kan Safiye o Gulben, que amb una audiència inferior a la de la cadena però correcta s’ha mantingut en emissió a Antena 3. Tot apunta que a partir de la setmana vinent, el seu buit en la nit dels dilluns i els dimarts el passarà a ocupar ‘Hermanos’, que ja s’ha emès a les 22.45 hores i els diumenges a les 22.00 hores. En l’episodi 71, ja disponible a ATRESPlayer PREMIUM, entre altres assumptes, Neriman anima Ege que compleixi el seu gran somni d’anar-se’n a estudiar a l’estranger sense ser conscient que ella també està a punt de començar a viure, per fi, aquesta vida que tant es mereix. A més, quan Naci creia que les sorpreses pel seu aniversari havien acabat, Safiye l’ha tornat a sorprendre portant-lo a la casa que la parella sempre havia somiat.