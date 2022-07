La polèmica principal de l’Orgull de Madrid ha arribat a una de les últimes presidentes de la Comunitat de Madrid. Després del concert d’Isabel Pantoja a la Gala Mr Gay Espanya, Cristina Cifuentes va connectar ahir a la nit amb el ‘Deluxe’. En la connexió, va ser preguntada per la seva opinió sobre l’absència dels líders del PP a Madrid en la celebració de la comunitat LGTBI+.

Jorge Javier Vázquez no va ocultar el seu agraïment a Cristina pel suport a l’Orgull en la seva època com a política. Per aquest compromís exprés que mai va ocultar, el comunicador es va interessar per saber la seva opinió sobre la mesura adoptada per l’alcalde de Madrid de no assistir-hi ni mostrar el seu suport a cap acte de la celebració, molt criticat pels ciutadans en general.

L’expresidenta va voler ser sincera amb l’assumpte i confessar el seu punt de vista: «Això ho heu de dir a ell. Ja saps el que penso sobre aquest tema. Vaig ser la primera institució madrilenya que va col·locar la bandera a la Puerta del Sol, l’any 2015,» va confessar.

La política i col·laboradora de formats com ‘El programa de Ana Rosa’ va aprofitar per aclarir el que ella considera que ha de fer un líder autonòmic o local en una causa com l’Orgull. Cifuentes va ser molt clara amb la seva postura: «Jo crec que és important la participació dels nostres polítics en aquest acte que és reivindicatiu més enllà d’allò festiu. Jo crec que hi hauria d’haver anat», va sentenciar per deixar clar el seu punt de vista.