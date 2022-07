L’Observatori de la Diversitat als Mitjans Audiovisuals (ODA) ha presentat els resultats del seu darrer estudi, un informe que, a partir de la mostra de 1.141 personatges, 51 pel·lícules i 46 temporades de 43 sèries de ficció , analitza la presència dels personatges LGBTIQ+, racialitzats i amb discapacitat a la ficció audiovisual espanyola. L’objectiu d’aquest estudi és encoratjar imatges diverses i no estereotipades als mitjans, promovent l’erradicació dels prejudicis i les actituds discriminatòries envers aquests col·lectius. Tant a les pantalles com al món real.

L’estudi conclou que aquest any la indústria audiovisual està encara més polaritzada, ja que, encara que creixi la diversitat, els personatges que la representen s’acumulen en només tres pel·lícules i sis sèries del total analitzat. Uns resultats agredolços que evidencien la gran diferència que hi ha entre unes produccions i unes altres. «Les plataformes i televisions han d’assumir que no som una quota, que no hi hagi una sèrie gai de la temporada, que no som un gènere», explica Roberto Enríquez (més conegut amb el sobrenom de Bob Pop), creador de la sèrie de televisió Maricón perdido, que relata la història de la seva pròpia cerca d’identitat personal i sexual.

Menys dones a la ficció

La representació LGBTIQ+ s’amplia tant en percentatge com en xifres absolutes. El 2021, eren 83 els personatges pertanyents al col·lectiu, la qual cosa significava el 7,1% del total. Aquest any, la xifra ha incrementat fins als 106 personatges, que suposen el 9,3% de tots els analitzats. El cinema és el sector que més creix en aquest aspecte, ja que passa a retratar 35 personatges queer davant dels escassos 11 de l’any passat. I pel que fa a les sèries, destaca l’augment de la presència de dones lesbianes a la ficció espanyola, representa el 25,7% del total LGBTIQ+. Tot i això, la representació femenina torna a ser menor que la masculina a la gran pantalla, i del 52,5% de presència l’any passat, es passa al 44,8% aquest.