Les casualitats de la vida han volgut que María del Monte presentés la retransmissió de l’Orgull just el dia després que Isabel Pantoja afirmés a la gala Mr. Gay que ella «és una més». De fet, les paraules de les dues cantants tenen certes similituds i Boris Izaguirre ha volgut preguntar-li a la seva companya sobre aquest tema.

«María, ¿creus que realment hi ha similituds entre els discursos?», li va preguntar directament. «¿I aquest? Jo vaig dir el que el meu cor em va dictar. Jo no tenia res preparat, ni de bon tros. I em vaig deixar portar. I vist això, i veient el que es continua veient, doncs calia fer passos perquè això continuï funcionant i perquè això no vagi cap enrere en cap moment», va respondre la cantant mentre evitava pronunciar-se sobre la seva companya de professió.

«Em sembla fantàstic que vosaltres coincidiu en el temps, en aquesta frase i en aquest moment», comentava Izaguirre, cosa que no agradava a María. «No hem coincidit perquè no ha sigut el mateix dia», va dir mentre es refugiava als braços de la periodista Paloma del Río amb cert humor. «¡Que no et llençaré més aire, eh! ¡Faré que et refredis!», li va dir entre rialles mentre l’apuntava amb un ventall que mostrava els colors de l’arc de Sant Martí.

Malgrat l’evident incomoditat de la cantant, Boris va insistir i li va recordar les fotografies que totes dues van protagonitzar fa uns anys i en les quals s’insinuava una possible relació: «María, és impressionant que hagin passat tants anys des d’aquelles famoses fotografies que va publicar una dona i que, realment, el que feien era no respectar una relació d’unes amigues, convertint-ho en un discurs completament diferent. I que uns anys després aquest discurs s’assembla, és un, i ajuda i reivindica moltes altres persones», comentava davant del silenci de del Monte.

«Jo vaig fer el meu discurs, vaig pronunciar el pregó que em van oferir i no li he donat cap importància a res del que he dit. Si volem normalitat, comencem donant-la nosaltres mateixos», li va recriminar el seu company. Però el ‘showman’ va intentar fer-li confessar informació una vegada més, cosa que va acabar per cansar María. «¡Que pesadet que és...!», li va etzibar per donar per conclòs un tema que no li agradava.