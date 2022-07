Cristina Porta ha sigut ingressada d’urgència en un hospital. La periodista i exconcursant de ‘Secret Story’, que fa uns dies debutava com a col·laboradora de ‘Cuatro al día’, ha explicat en el seu perfil d’Instagram que ha necessitat ser ingressada després de sentir un mareig molt fort pel qual va requerir assistència mèdica d’urgència.

«Ambulància, urgències, esperant resultats», escrivia en els seus ‘stories’. «De les pitjors nits de la meva vida», expressava sense revelar més detalls, per acabar tranquil·litzant els seus seguidors: «Estic amb calmants una mica millor».

Ja a casa seva, la periodista explicava el que l’havia portat a ingressar: tal com ella relatava, havia patit molts vòmits i un fort mareig la va fer contactar amb els serveis sanitaris.

La setmana passada, Porta aterrava a ‘Cuatro al día’, a més de per comentar alguna de les notícies, per intentar superar una sèrie de reptes, el primer, vestir-se per tan sols 10 euros.