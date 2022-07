Jorge Javier Vázquez haurà d'estar un temps apartat de la televisió. El presentador estrella de Mediaset, que va tornar a Telecinco el 6 de juliol passat després d'uns quants dies d'absència al donar positiu de covid, haurà d'agafar novament la baixa a causa de les seqüeles que li ha deixat la malaltia a la seva veu.

Durant la tarda d'aquest dilluns no va aparèixer al plató de 'Sálvame' i va ser María Patiño qui va agafar les regnes de l'espai, que va aconseguir millorar l'audiència amb la visita de Kiko Matamoros. Tot i això, Vázquez va voler entrar en directe per telèfon per explicar davant els telespectadors i els seus companys el motiu de la seva absència.

"Únicament vull explicar que aquesta tarda he anat a l'especialista. Tinc una veu fatal i no m'acabo de recuperar. Hauré d'estar fora com a mínim dues setmanes perquè tinc laringitis post covid que m'impedeix parlar i treballar", va comentar amb la veu completament afònica.

Jorge Javier va afirmar que estarà dues setmanes "reclòs" per poder recuperar-se del tot: "He de tenir repòs absolut de la veu". "Els últims programes em costava fer-los i he de parar inevitablement. Estic perfectament, però és una de les seqüeles i no em recupero. Paciència, d'altra banda tot bé", va afegir per tranquil·litzar Patiño, que va prometre "cuidar el chiringuito".

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta! — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 11 de julio de 2022

A última hora de la tarda, el també presentador de 'Supervivientes' va escriure un missatge al seu compte de Twitter: "La covid, aquella que no m'havia arribat fins ara, però em va arribar fa unes setmanes i ho va fer forta. Molts heu sentit la meva veu: laringitis post covid. Dues setmanes més fora de servei. Ens veiem a la tornada!".