Els protagonistes del tercer capítol de "La gran vetllada" són de la Catalunya central. El programa anirà fins a Manresa per veure com el menjador de Laura Isanta es converteix en una pista de ball; a Castellbell i el Vilar descobrirà com dibuixa amb la sorra Borja González, i a Seva, Jordi Pota es traurà un as de la màniga amb la seva vetllada. L'episodi s'emetrà aquest dimecres a les 22:05 hores a TV3.

"La gran vetllada" és un talent show amb tres persones anònimes com a protagonistes, que competeixen per preparar la vetllada perfecta a casa seva. Acompanyats per un ajudant que ells mateixos han escollit, hauran de crear una ambientació especial, preparar un bon menú i exhibir el seu talent artístic en un número final. Els concursants hauran de sorprendre en les tres categories per obtenir una bona puntuació dels seus rivals. El millor amfitrió o amfitriona aconseguirà endur-se els 3.000 euros de premi. A més de ser un concurs, "La gran vetllada" també és una aposta per nous talents de tots els àmbits: música, màgia, humor, dansa... Alguns s'han donat a conèixer a les xarxes socials, d'altres als circuits underground, però tots tenen una proposta artística prou madura per arribar al gran públic. Són quinze cares noves, triades en un càsting, que contribuiran a ampliar l'escena cultural catalana. L'actriu Carol Rovira, coneguda per la seva participació al concurs musical "Eufòria", presenta i posa la veu a "La gran vetllada", un programa dirigit per Jordi Rosell i Óscar del Pozo, amb direcció executiva de Rubén Mayoral i Xabi Zabaleta, amb realització de Nando Gutiérrez, amb Loli Sevillano de cap de producció, i la producció executiva d'Ana Giménez i Cristina Vicente. "La gran vetllada" és una producció de TV3 amb la col·laboració de Lavinia Audiovisual sorgida de la segona crida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Departament de Cultura de la Generalitat.