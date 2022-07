El final de la quarta temporada de ‘Stranger things’ ha deixat l’Eleven i la seva colla preparats per enfrontar-se a la batalla que posarà punt final a l’exitosa sèrie de Netflix. Els germans Duffer no han donat treva als personatges, que en aquesta última tanda s’han enfrontat al poderós Vecna i als seus sequaços monstres revelant, de passada, els seus orígens. I entre els nois de Hawkins n’hi ha un que ha sigut la gran revelació d’aquests últims capítols: Eddie Munson.

El ‘heavy’ més famós de l’institut del convuls poble d’Indiana (EUA) va aparèixer per primera vegada en aquesta quarta temporada com un alumne bastant ‘outsider’, líder del club de Dracs i Masmorres (Hellfire Club), que, tot i això, donava empara a principiants com el Dustin (Gaten Matarazzo). Des del principi es va convertir en la persona més buscada de Hawkins, sospitós de l’assassinat de l’animadora Chrissy Cunningham, però de mica en mica es va anar guanyant el carinyo dels fans de ‘Stranger things’ amb el seu humor negre i, evidentment, el seu memorable solo de guitarra elèctrica interpretant el clàssic de Metallica ‘Master of puppets’.

Eddie Munson playing Metallica's Master of Puppets in the Upside Down to lure the demobats is easily one of the Top 5 coolest things I've ever seen on Stranger Things. pic.twitter.com/ii1A0By7L9 — Netflix (@netflix) 5 de julio de 2022

Molts seguidors de la sèrie van analitzar al detall els seus dits en aquesta escena que ha marcat la quarta temporada de la sèrie. ¿El que sonava era realment fruit de la mestria musical de Joseph Quinn, l’actor que encarna Eddie en la sèrie? Als 29 anys, aquest intèrpret britànic nascut i criat al sud de Londres toca aquest instrument des de petit, així que no es va intimidar quan els Duffer li van facilitar el guió dels dos últims episodis només uns dies abans del rodatge: «Vaig haver de practicar com un boig a les tres de la matinada, mentre memoritzava el guió», va confessar Tudum.

La felicitació de Metallica

«Teníem una pista de fons i jo hi anava tocant a sobre», va comentar l’actor sobre la seva interpretació, que fins i tot va impressionar la veterana banda, que va admetre que estaven «més que emocionats, no només perquè incloguessin ‘Master of puppets’ en l’espectacle, sinó per tenir una escena tan essencial construïda al seu voltant».

«No soc un virtuós, però puc tocar la guitarra i sortir-me’n», ja havia advertit Quinn als creadors de la sèrie de Netflix quan, en el càsting, va mirar de convèncer-los que ell era l’indicat per interpretar Eddie, el rebel amant del metal que llueix exaltades grenyes que va aconseguir gràcies a una eficaç perruca.

El seu domini de la guitarra no va ser l’únic d’ell que va agradar als Duffer. Els seus treballs previs també hi van tenir pes. Perquè Quinn tenia ja experiència a la televisió britànica, la BBC, en títols com a ‘Retorn a Howards End’, ‘Els Miserables’ i ‘Dickensian’, on va coincidir amb actors com Olivia Colman, Lily Collins i Dominic West.

A ‘Joc de trons’

També va tenir papers en la minisèrie ‘Catalina la Grande’, protagonitzada per Helen Mirren, i fins i tot en la famosa ‘Joc de trons’, amb una fugaç aparició com un soldat dels Stark en el quart capítol de la setena temporada.

Poc addicte a les xarxes

Però és que Quinn tenia molt clar des de petit que el seu fort era estar pujat a un escenari. Així que va estudiar a la prestigiosa escola Emanuel de Battersea després d’aconseguir una beca de teatre, que després va completar entrant a la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art.

El que ja no li agrada tant és el món dels famosos. Té compte d’Instagram, tot i que les seves publicacions es limiten pràcticament a la promoció de ‘Stranger things’. I fa uns anys ja va parlar a ‘Nuit Magazine’ de la seva relació amb les xarxes, quan encara no s’havia donat d’alta a Instagram. «Em sembla un mitjà increïblement centrat en la imatge que devalua l’ús de les paraules», assegurava llavors, i admetia que no tenia Facebook però sí Twitter: «És una manera útil de conèixer les notícies i veure el que altres persones estan fent».

Si no hagués aconseguit obrir-se camí com a actor, no tenia un pla b gaire clar: «M’agradaria pensar que viuria en una platja, fent alguna cosa per molt pocs diners i sent feliç», ha comentat. De moment, gràcies a l’empremta que ha deixat a ‘Stranger things’, és clar que la platja només serà el seu lloc de vacances.