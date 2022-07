De manera totalment inesperada, Sonsoles Ónega ha abandonat Mediaset per convertir-se en el fitxatge estrella d’Atresmedia. La periodista ja està treballant en un nou programa per Antena 3.

La fins ara presentadora de Ya es mediodía no tornarà a aparèixer per Telecinco, tancant una etapa de més de 1.000 programes. Així , l’emissió de dilluns va ser la del seu comiat. «Els porto al cor», va dir, ja conscient del canvi de cadena, als seus espectadors. El seu lloc com a conductora del programa l’ocuparà Joaquín Prat, compaginant la feina amb el seu espai Cuatro al día, que dirigeix des de finals de 2019. Això sí, sembla que deixarà El programa de Ana Rosa.

Sonsoles Ónega posa, doncs, punt i final a quasi 14 anys a Mediaset, on va començar com a corresponsal parlamentària pels informatius (com ja havia fet per CNN+ i Cuatro). Des del juny de 2018 Ónega era la presentadora de Ya es mediodía, programa que, l’últim trimestre, ha combinat amb Ya son las ocho, cancel·lat per la baixa audiència i substituït per Sálvame sandía.