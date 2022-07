Netflix va confirmar abans d’ahir que ja ha començat a produir una sèrie documental sobre la vida de l’exfutbolista David Beckham. El que va ser jugador del Madrid o el Manchester United sempre ha estat una gran figura mediàtica, i ara la superproductora nord-americana vol dedicar-li un tipus de format biogràfic que està en auge.

La sèrie, seguint el model d’altres documentals biogràfics d’èxit que s’han estrenat els últims anys, inclourà entrevistes amb persones properes a Beckham i a l‘exfutbolista mateix, així com imatges inèdites fins al moment.

El documental, que encara no té un títol definit, vol mostrar tota la vida del protagonista. Des del seu naixement l’any 1975 i la infantesa humil a East London fins a l’adveniment de la gran estrella mediàtica i de l’esport en què s’ha convertit David Beckham.

Per modelar aquest projecte, Netflix compta amb dos professionals de luxe: Fisher Stevens, guanyador de l’Oscar al millor documental per The Cove l’any 2010, serà el director i productor executiu; i John Battsek, que es va endur un Emmy el 2013 per Manhunt The Inside Story of the Hunt for Bin Laden, que serà el productor. Studio 99, propietat de Beckham, i Battsek’s Ventureland, coproduiran la sèrie documental.