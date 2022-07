Aquest dilluns comença la programació d’estiu de Ràdio 4, amb noves propostes per als magazins del matí i de la tarda. Després de l'estrena de Xavifòrnia el 4 de juliol, conduït per Xavier Martínez, s’estrenen Avui, sol!, amb Albert Lesan, als matins, i Factor 90, amb Marc Hernández, a les tardes. El podcast musical Sax Atac!, amb Dani Nel·lo, també és una altra novetat per a aquest estiu.

Xavifòrnia ja és en antena en la franja habitual del Cafè d’idees de Gemma Nierga, de dilluns a divendres de 8 a 10. A partir de les 10 li pren el relleu Lesan amb Avui, sol!, en la franja de l’Avui sortim, de Samanta Villar, amb un programa que, segons Ràdio 4, promet entreteniment no només parlant d’esports, sinó també de ciència, gastronomia i moda. Pel que fa a Factor 90, de 5 a 7 de la tarda, dedicarà cada programa a una destinació turística per recórrer mitjançant la seva cultura, geografia i història. Al seu torn, Nel·lo obre la seva discoteca i el seu bagatge con a saxofonista a Sax Atac!, per descobrir el rol de l’instrument al llarg de la història de la música.