Netflix s’alia amb Microsoft per desenvolupar la seva nova modalitat de subscripció de baix cost però amb la inclusió de publicitat, segons ha anunciat la plataforma audiovisual. «Microsoft té capacitat demostrada per donar suport a totes les nostres necessitats mentre treballem junts per construir una nova oferta amb suport publicitari», va informar el director d’operacions de Netflix, Greg Peters, sobre aquest nou pla de subscripció la creació del qual es va anunciar a l’abril.

Una modalitat que complementarà els paquets bàsics, estàndard i exclusiu (sense publicitat), i per a la qual Microsoft ha aportat «flexibilitat», «innovació» i «una sòlida protecció de la privadesa dels clients». «El nostre objectiu a llarg termini és clar: més opcions per als consumidors i una experiència de marca televisiva que millori les condicions que els anunciants tenen en el format lineal», va concloure Peters. És aquest últim punt, com a intermediari en matèria publicitària, on Microsoft prestarà els seus serveis a la plataforma audiovisual. «Els venedors que busquen Microsoft per satisfer necessitats publicitàries tindran accés a l’audiència de Netflix i a tot el seu inventari en línia de televisió de qualitat», va explicar el president d’Experiències Web de Microsoft, Mikhail Parakhin. Reducció de plantilla La decisió de crear un nou pla de subscripció a baix cost arriba després d’una pèrdua de competitivitat de Netflix al mercat de les plataformes de streaming que s’ha traduït en un alentiment en el ritme de creixement de l’empresa i ha desembocat en una notable reducció de la plantilla. A més, d’acord amb l’últim informe de resultats de la companyia, publicat a l’abril, Netflix va perdre 200.000 subscriptors durant el primer trimestre del 2022, període en què va obtenir uns beneficis nets de 1.597 milions de dòlars, per sota dels 1.706 que va aconseguir durant els tres primers mesos de l’any anterior.