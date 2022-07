Neix Sonora, la nova plataforma d’entreteniment en àudio en espanyol. Pròximament estarà disponible aquest nou servei que pretén unir en el seu llançament el millor talent creatiu per desenvolupar documentals, pel·lícules, sèries i programes sonors, on descobrir nous formats i narratives.

A falta de data oficial d’arrencada, Sonora comptarà amb 50 produccions, 350 episodis i milers d’hores d’entreteniment, a les quals se sumaran dos nous títols exclusius cada setmana per oferir més de 1.000 episodis al final del 2022.

Amb l’anunci ja s’han confirmat alguns rostres coneguts que ja treballen en diferents produccions per a la plataforma. Entre d’altres, els oients podran trobar-se amb projectes capitanejats per Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo, Gracia Querejeta, Julio Medem, Julio Rojas, Cesc Gay, Pilar Palomero, David Serrano, Albert Espinosa, Mamen Mendizábal, David Trueba, Paula del Fierro, Secun de la Rosa, Manu Marlasca, Raúl Pérez o David de Jorge.

La subscripció tindrà un cost de 4,99 euros al mes o 39,99 a l’any. Tal com passa amb altres plataformes, els usuaris disposaran de 14 dies de prova per disfrutar gratis i no tindran compromís de permanència.