Als 26 anys, a Lucía Díez (Madrid, 1996) l’hem vist en títols com El Cid, La otra mirada, La catedral del mar, Velvet colección i Centro médico. Pot ser que els soni la seva cara però que els costi reconèixer-la a <em><strong>La noche más larga</strong></em>, ja que per al seu paper en la nova sèrie espanyola de Netflix es va haver de rapar-se els cabells. Interpreta la Nuria, una sociòpata reclosa a la presó neuropsiquiàtrica on s’ambienta aquest thriller.

La Nuria, per la seva inestabilitat, no seria un personatge fàcil.

No, perquè és tot un món posar-te al cap d’un personatge, en el que sent. Però vam estar molt acompanyats i vam tenir un equip de psiquiatres que era la bomba. Ens van donar moltíssima informació per adaptar el personatge que volien explicar els creadors a la realitat d’una sociopatia.

¿Què ha après d’un personatge tan diferent com aquest?

Un munt de coses. A parar, pensar, analitzar... Jo soc superanalítica, però vaig molt ràpida en tot, el cap em va a mil. La Nuria és més pausada, analitza des d’un altre ritme. Ha sigut molt interessant canviar aquesta dinàmica interna.

La Nuria és més pausada, però mai saps per on sortirà.

Pot sortir per qualsevol cantó. És impulsiva, i això també mola treballar-ho, perquè et permet jugar amb una cosa més teatral, d’estudiar-te la seqüència i arribar al plató i rodar-la amb el que et donen els teus companys.

¿Gràcies al personatge ha après de temes de salut mental?

Sí, fer un personatge així t’acosta molt a tenir consciència de tots els problemes de salut mental. Entens d’on poden venir, els símptomes i com de difícil és controlar-ho. Estaria bé que es conegués una mica més aquest món, perquè llavors el veuries amb altres ulls i t’adonaries de com de difícil és per a aquestes persones patir aquest tipus de condició.

La sèrie té alguns personatges femenins, ¿però no creu que destil·la massa testosterona?

Sí, perquè tota la trama del segrest és més habitual veure-la en personatges masculins. Però la clau és que hi ha personatges femenins que, tot i que siguin més petits, aporten moltíssim i són clau i potents. Com el que fa Laia Manzanares, una noia superpoderosa enmig de tota la família dels assaltants, o els de Sabela Arán i Cecilia Freire.

Per interpretar la Nuria es va haver de rapar els cabells. ¿Li va costar?

M’ho van dir abans de fer l’últim càsting i no ho vaig pensar gaire, perquè em venia molt de gust participar en aquest projecte. Total, els cabells creixen i és un look que també mola. Tothom fantasieja alguna vegada amb rapar-se els cabells.

A part d’actuar, estava estudiant Dret i Política.

Vaig acabar la universitat just quan estava a Baruca, la presó on s’ambienta aquesta sèrie.

Als joves se’ls acusa moltes vegades que no els interessa la política, i vostè en canvi es va decantar per aquesta carrera.

Doncs ho vaig estudiar una mica per això. Volia veure d’on venia la política per entendre-la i veure per què és necessària i tenir un criteri. El teatre és molt emocional i també anava bé tenir un altre tipus de coneixements que no hi tinguessin res que veure, coses més teòriques per posar-me una mica els peus a terra.

Vostè manté una relació peculiar amb la Gran Bretanya, perquè va descobrir que volia ser actriu en aquest país.

Sí, allà es va despertar el meu amor pel teatre. Tinc una cosa molt passional amb la Gran Bretanya. El meu somni seria fer teatre a Londres. El que em passa és que després d’haver sigut allà necessito estar un temps sense tornar-hi, tinc una espècie d’amor-odi amb Anglaterra. M’afecta el clima, a la seva gastronomia no acabo de trobar-li el punt, però tinc un amor absolut per la seva cultura i la seva gent.

També va estudiar allà.

Sí, en un internat, amb 12 anys i després amb 16. Els meus pares viatgen molt, perquè treballen en l’aviació, i ens van enviar a la meva germana i a mi per estudiar anglès i per aprendre a viure una mica al nostre aire i relacionar-nos amb una altra cultura. Va ser preciós, tota una aventura.

¿Com va ser aquesta educació en un internat britànic?

Érem enmig del camp aprenent teatre, cuina, hípica, fèiem classes de bàdminton... És un altre sistema educatiu en què donen importància a coses molt diferents que aquí. Però a mi em va encantar.