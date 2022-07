Un castell inquietant serà l’escenari on l’actor i director Sergio Peris-Mencheta (Al salir de clase, La catedral del mar) debutarà com a presentador a The Traitors, un programa d’entreteniment amb tints psicològics en què participaran divuit celebritats i que s’estrenarà a principis de l’any que ve a la plataforma audiovisual HBO Max.

The Traitors és un emocionant joc psicològic ambientat en un evocador castell, on divuit celebritats competeixen mentre intenten endevinar en quins companys poden confiar», segons ha informat la plataforma en un comunicat enviat a la premsa. «Hem plantejat l’adaptació d’aquest programa des d’un punt de vista molt cinematogràfic. No hem escatimat mitjans perquè el públic se senti part i còmplice d’aquest món d’intrigues, complots i traïcions», assenyala Tinet Rubira, director general de Gestmusic (Banijay Iberia). Als Països Baixos Desenvolupat per IDTV i All3Media per a RTL4 als Països Baixos, aquest programa, que arriba a la televisió espanyola amb vuit entregues produïdes per Gestmusic (Banijay Iberia), «s’ha rodat fa unes setmanes en un castell medieval monumental», amb la participació de divuit concursants famosos. En aquest reality show s’han reunit divuit celebritats, els perfils, professions i personalitats de les quals estan enfocats per beneficiar el joc que planteja el programa. La missió d’aquests participants és completar una sèrie de desafiaments amb l’objectiu de guanyar un botí de lingots de plata. «No obstant, alguns són designats com a traïdors entre els fidels, i amb això arrenca un joc de mentides, confabulacions, traïcions i aliances per arribar fins al final», segons apunta la plataforma de continguts audiovisuals en el comunicat. The Traitors està conquerint el món i espero amb moltes ganes la resposta del públic espanyol», ha assenyalat a la nota Marc Pos, responsable d’IDTV.