Després de l’èxit de la primera edició, RTVE, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Benidorm han firmat aquest dimarts un nou protocol de col·laboració a la ciutat alacantina per a la celebració del Benidorm Fest 2023. La preselecció espanyola per a Eurovisió pren forma després del triomf de Chanel, representant del 2022, que es va coronar amb un tercer lloc al festival europeu després de la seva victòria a Benidorm. Aquestes són totes les novetats que s’han comentat en la roda de premsa a la qual ha assistit YOTELE.

Les dates i els participants

És per això que el Benidorm Fest creixerà en la seva segona edició: passa de 14 a 16 participants, vuit en la primera semifinal i vuit en la segona. D’aquests 8 passaran a la gran final. Les gales tindran lloc el dimarts 31 de gener, el dijous 2 de febrer i el dissabte 4 de febrer, amb un ‘opening’ el diumenge 29.

Els nous membres del jurat i el sistema de votació

El jurat professional estarà de nou format per professionals nacionals i internacionals, dels noms dels quals ja se’n coneix dos: el del músic Nacho Cano, president del jurat, i el de Christer Björkman, productor de televisió suec, responsable del Melodifestivalen, la preselecció sueca, durant gairebé dues dècades i membre de l’equip de producció d’Eurovisió i Eurovisió Amèrica.

On no hi ha novetats en el sistema de votació, que serà igual que en la primera edició: 50% del pes per al jurat professional i 50% per al públic, dividit a parts iguals entre televot i jurat demoscòpic.

Mónica Naranjo, primera presentadora confirmada

Durant la roda de premsa també s’ha revelat un dels noms que presentaran les gales del Benidorm Fest 2023: es tracta de la cantant Mónica Naranjo, que ha entrat per videoconferència des de Mèxic i s’ha mostrat entusiasmada de formar part d’aquest projecte: «m’heu honrat molt amb aquesta invitació». «L’any passat vam tornar a enamorar-nos d’Eurovisió, de l’escenari més important que hi ha a Europa; i aquest any serà més fort i potent», ha assegurat.