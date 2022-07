El programa de TV3 “La gran vetllada” tornarà a tenir aquesta setmana un competidor del Bages. En aquesta ocasió, farà d'amfitrió l'artista d'Avinyó Quim Moya, que competirà amb dos barcelonins. L'emissió serà aquest dimecres, les 22.05 h.

En aquest talent show, l’aposta de TV3 per a les nits dels dimecres d’estiu, les protagonistes són tres persones anònimes que competeixen per preparar la vetllada perfecta a casa seva. Acompanyats per un ajudant que ells mateixos han escollit, hauran de crear una ambientació especial, preparar un bon menú i exhibir el seu talent artístic en un número final. Els concursants hauran de sorprendre en les tres categories per obtenir una bona puntuació dels seus rivals. El millor amfitrió o amfitriona aconseguirà endur-se els 3.000 euros de premi!

Andrea Bogu es riurà d’ella mateixa i dels problemes que té a la seva terrassa de Barcelona. També a Barcelona, el programa s’emocionarà amb el “duende” de la veu de Mariona Longarón. I l'equip anirà fins a Avinyó per conèixer un artista que crea molt ràpid, Quim Moya.

A més de ser un concurs, “La gran vetllada” també aposta per nous talents de tots els àmbits: música, màgia, humor, dansa… Alguns s’han donat a conèixer a les xarxes socials i d’altres als circuits underground, però tots tenen una proposta artística prou madura per arribar al gran públic. Són quinze cares noves, triades en un càsting, que contribuiran a ampliar l’escena cultural catalana.

L’actriu Carol Rovira, coneguda per la seva participació al concurs musical “Eufòria”, presenta i posa la veu a “La gran vetllada”, un programa dirigit per Jordi Rosell i Óscar del Pozo, amb direcció executiva de Rubén Mayoral i Xabi Zabaleta, amb realització de Nando Gutiérrez, amb Loli Sevillano de cap de producció, i la producció executiva d’Ana Giménez i Cristina Vicente.

“La gran vetllada” és una producció de TV3 amb la col·laboració de Lavinia Audiovisual sorgida de la segona crida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Departament de Cultura de la Generalitat.