Avui, dimarts, a les 22.05h, el «Sense ficció» estrena a TV3 Surfwise, una família a contracorrent, sobre el somni que Doc Paskowitz va fer realitat amb la seva dona Juliette i els nou fills que tenien: Viure de manera nòmada en una autocaravana per dedicar-se al contacte amb la natura i al surf, la seva gran passió.

Just quan en Dorian «Doc» Paskowitz feia realitat el somni americà, arribant al cim de la seva carrera professional, era més lluny que mai de ser feliç. «Va ser el pitjor moment de la meva vida», diu. Aquest metge jueu nord-americà s’havia llicenciat en Medicina a la prestigiosa Universitat de Stanford amb matrícula cum laude i exercia a Hawaii, on va presidir l’Associació Mèdica Americana; formava part del Brain Trust, un grup selecte de ments brillants que treballaven per al govern dels Estats Units, i li van arribar a proposar que es presentés a governador de Hawaii. Era el 1956. Després de dos divorcis, lluny dels seus fills i amb insomni, ansietat i atacs de pànic crònics.

Cercant respostes, va marxar a Israel, on va conèixer, en un bar, la Juliette. Va ser un amor a primera vista. Junts van traçar l’aventura de construir una vida nòmada en família. La seva llar era una autocaravana de set metres on van criar els seus nou fills: David, Jonathan, Abraham, Izzy, Moses, Adam, Salvador, Navah i Joshua, l’única noia.

La vida nòmada no estava exempta d’unes estrictes normes pautades pel Dorian amb relació, en especial, a la salut i l’exercici, i el sucre i les drogues estaven prohibits. El seu horitzó era l’oceà, per fer surf, i els regals d’aniversari, quan no hi havia diners, el mar. «La majoria de pares haurien dit: ‘Pots anar a l’escola, perquè és segur, però no pots nedar amb els taurons perquè és perillós.’ Doncs els nostres ens deien: ‘Pots anar a nedar amb els taurons perquè és segur, però no pots anar a l’escola, perquè és perillós’», afirma el Salvador.

El documental, del 2007, aborda tot això i també la vida adulta dels fills en créixer i fer-se grans.