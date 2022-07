Aquí Parlem, el programa d’actualitat política i parlamentària dirigit i presentat per Lluís Falgàs, tanca aquest dissabte una temporada tan interessant com intensa des del punt de vista polític.

Per fer-ho, Lluís Falgàs entrevistarà la presidenta del Parlament de Catalunya i diputada de Junts per Catalunya en un moment en què Laura Borràs està pendent de la possible obertura de judici acusada de prevaricació i falsedat documental.

El programa, que no reprendrà les seves emissions habituals fins al dissabte 17 de setembre, recollirà els temes tractats en l’últim ple d’aquest període de sessions i farà, també, balanç d’una temporada que clou amb la represa, la setmana vinent, de la taula de negociació després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Lluís Falgàs, a més, repassarà altres temes de l’actualitat política i parlamentària de la setmana.

Per qa ui s’ho perdi, el programa es torna a emetre els diumenges a les 19.30 h al Canal 24horas.