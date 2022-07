El Gran Wyoming estrena avui a La Sexta els dos primers episodis d’Usted está aquí, un format en què. juntament amb David Trueba, analitzen l’Espanya d’avui i d’ahir sota la seva particular mirada. La resta de lliuraments es podran veure en exclusiva a través de la plataforma AtresPlayer. Produït per Globomedia, el format dirigit per Eduardo García Eyo, coordinador de guió d’El Intermedio, aconsegueix que la combinació entre David Trueba i el seu gran amic Wyoming generi una interessant xerrada plena de complicitat i confiança. Tots dos aborden sis temes que marquen i han marcat la societat espanyola repartits en altres tantes entregues: pàtria, sexe, religió, política, bars i humor.