Movistar Plus+ es prepara per a un agost en què espera remuntar en les xifres d’usuaris, que han davallat per l’aturada de les competicions esportives. En aquest aspecte, les sèries seran un gran al·licient.

Destaca, en especial, Better Call Saul, que el dimarts 16 emetrà l’últim episodi de la sisena i última temporada de la sèrie. Així mateix, a partir del dia 2 d’agost, ja es podrà veure sencera a la plataforma la temporada 6 de Riverdale. Les altres dues grans ofertes del mes no arribaran als usuaris fins als dies 29 i 30 d’agost. Primer, s’emetrà l’últim capítol de la comèdia negra britànica El limpiador, que cada setmana estrena un nou capítol independent i, llavors, podrà veure’s completa. El dia 30, a més, Movistar Plus+ presentarà la tercera temporada de City on a Hill, el thriller policíac que protagonitzen Kevin Bacon i Aldis Hodge, amb Tom Fontana com a productor executiu. Cada dimarts s’estrenarà un nou capítol en què es lluitarà amb un sistema judicial que no funciona.