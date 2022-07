El Sense ficció tancarà avui, a les 22.05h a TV3, la seva tretzena temporada. Per a fer-ho, emetrà «180º sud», un documental en què l’amor per la natura esdevé una lluita per conservar-la i, llavors, «Camping life», sobre l’evolució del concepte de vacances de la classe mitjana europea.

El primer, dirigit per Chris Malloy, tracta de la història de l’escalador Jeff Johnson, que marxa fins a la Patagònia, a Xile, inspirat pel mític viatge que els seus ídols Yvon Chouinard i Doug Tompkins van realitzar el 1968. Una experiència que li farà confrontar la relació de l’home amb la natura, cada vegada més amenaçada per la seva explotació Tot seguit, a les 23.45, recuperarà «Camping life. La ciutat efímera», una coproducció de Jopergon i TV3 que fa un singular retrat de com van viure la crisi del coronavirus en una «ciutat de vacances» diferents grups de turistes disposats a gaudir del seu temps d’esbarjo passés el que passés, l’estiu del 2020. Encara a l’espera de les xifres finals que incloguin aquestes emissions, Sense ficció ha registrat una audiència mitjana de 254.000 espectadors i una quota de pantalla de l’12,4%. Hi ha hagut 3.380.000 espectadors que, almenys en un minut, han connectat amb el programa. Els tres documentals més vistos han estat «Torna La Trinca», emès el 24 de maig, amb una quota del 23,6% i 526.000 espectadors; «Per molts anys, Mr. Bean!», amb una quota del 21,1% (498.000 espectadors) el 4 de gener i «Àngel Casas tal com raja», 448.000 espectadors i una quota del 20,3% amb el 26 d’octubre. L’espai tancarà el curs com un dels més valorats a TV3, amb un 8’5 sobre 10 al panell qualitatiu de GFK. En l’àmbit digital, Sense Ficció firma, de nou, la seva millor temporada, amb més d’1.500.000 de reproduccions de vídeo, en directe i a la carta, obtenint una mitjana setmanal de prop de 20.100 usuaris únics. El documental que més audiència digital ha tingut ha estat «102 minuts que van canviar Amèrica», amb 52.500 visualitzacions en directe i a la carta.