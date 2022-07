RTVE ja està preparant la pròxima edició d’Eurovisió Júnior, que se celebrarà el dia 11 de desembre a Erevan, la capital d’Armènia. Segons va avançar ESC Plus, el jove representant espanyol al festival serà escollit dins un grup obert a tots aquells que vulguin presentar-s’hi. Això suposa una novetat perquè, des que la cadena pública va reincorporar-se al certamen el 2019, sempre s’havia decidit de manera interna el jove artista que hi participaria. Així, els nens d’entre 9 i 14 anys podran exhibir-se musicalment per intentar guanyar-se un lloc a Eurovisió Junior. La selecció serà a mitjans d’agost i acabarà el setembre, després d’una preselecció.