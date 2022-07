Netflix inicia el mes d’agost amb una àmplia bateria d’estrenes molt esperades, entre elles, la de ‘Tamara Falcó: La marquesa’, el nou ‘reality’ de la guanyadora de la quarta edició de ‘Masterchef Celebrity’, que arribarà a la plataforma d’entreteniment dijous vinent 4 d’agost.

Produïda per Komodo Studios, creadors de ‘Soy Georgina’, els usuaris de la plataforma podran acompanyar Tamara Falcó i el seu glamurós entorn, la seva família, els seus amics i la seva parella, en un dels reptes més importants de la seva vida: l’obertura del seu propi restaurant. Pel camí es trobarà amb dos principals obstacles: crear un menú en temps rècord i, per si no fos prou, convèncer la seva mare, Isabel Preysler, que pot fer-ho.

‘Alma’ - Estrena - 19 d’agost

Una altra de les estrenes destacades de Netflix aquest mes d’agost és ‘Alma’, la nova sèrie espanyola que arribarà el pròxim 19 d’agost. La ficció explica la història d’Alma, que després de sobreviure a un accident d’autobús en el qual moren gairebé tots els seus companys, es desperta en un hospital sense recordar res de l’incident... ni del seu passat. La seva casa està plena de records que no són seus i tant l’amnèsia com el trauma fan que experimenti terrors nocturns i pateixi unes visions que no aconsegueix desentranyar. Amb l’ajuda dels seus pares i amics, desconeguts per a ella, intentarà descobrir el misteri que envolta l’accident alhora que lluita per recuperar la seva vida i la seva identitat.

Altres estrenes