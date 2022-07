Que la Rosalía ha causat sensació amb 'Motomami' no és cap sorpresa. L'artista catalana està omplint les xarxes socials amb vídeos de la seva gira del seu últim nou disc, amb el que recorre la geografia espanyola. El seu impacte és tan gran, principalment entre els joves, que fins i tot una concursant de 'La ruleta de la suerte' ha fet servir les mateixes paraules que ella en una de les seves cançons per resoldre els panels.

María, la participant del concurs que s'emet al migdia a Antena 3, va fer servir l'abecedari de la Rosalía en el seu tema 'Abcdefg' per endevinar les lletres. Es tracta d'u tema en el que l'artista recita: "A de altura (...), b de bandida, c de coqueta, d de dinamita...", diu la catalana en aquest curt àlbum, on només se l'escolta a ella sense instrument ni melodia.

La jove participant s'ha fet viral a les xarxes: "M de motomami", "P de patrona" o "T de titanica" són alguns dels termes que va fer servir, trets d'aquest curiós tema de la Rosalía. Segur que haurà descol·locat a algun espectador despistat.